Makam koltuğunu 23 Nisan için çocuğun evine taşıdı

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu 1. sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Zeynep Runem Parin'in ayağına götürerek başkanlığı devretti.

Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda çocuklara koltuğu devretme geleneği korona virüs salgını nedeniyle evlere taşındı. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise geleneği devam ettirerek, başkanlık koltuğunu eve taşıdı. Sosyal mesafenin korunduğu ziyarette makam koltuğunu 1. sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Zeynep Runem Parin'e devreden Başkan Say, Parin'in bir günlük başkanlık yapmasını sağladı. Eve getirilen makam koltuğuna oturan Başkan Parin'in ilk icraatı ise ‘Alo 153' hattını arayarak sokak hayvanları için yem talebinde bulunan vatandaşa geri dönüş yapmak oldu. Telefon aracılığı ile Mazlum Karahan isimli vatandaşla görüşen Başkan Parin, not almayı da ihmal etmedi.

Telekonferansla birim müdürlerine talimat verdi

Daha sonra Edremit'e dair projeleriyle ilgili birim müdürleri ile telekonferans aracılığıyla görüşen Başkan Parin, Mazlum Karahan isimli vatandaşın şikayetini giderilmesi konusunda ilgili birime talimat verdi. Edremit'te yeşil alanların çoğaltılması, çocuklara yönelik oyun parklarının kurulması ve bozuk olan yolların bir an önce onarılması konusunda talimat verdi.

Kendisine bir günlük de olsa başkanlık koltuğunun verilmesinden dolayı mutluluğunu dile getiren Başkan Parin, makam koltuğunun eve getirilerek kendisine devredilmesinden dolayı da Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'a teşekkür etti. Başkan Parin, sanatı seven bir başkan olduğunu da belirterek, keman ile 23 Nisan şarkısını çalarak herkese hediye etti.

“Salgın, 23 Nisan'ı kutlamayacağız anlamına gelmiyor”

Bugün yüce meclisimizin kuruluşunun üzerinde tam 100 yılın geçtiğini söyleyen Başkan Say, 23 Nisan'ı meydanlarda, sokaklarda ve caddelerde büyük coşkuyla kutlamak istediklerini, ancak korona virüs salgını nedeniyle evden çıkamadıklarını vurgulayarak, “Bu 23 Nisan'ı da kutlamayacağız anlamına gelmiyor. Biz bugün Edremit'te yerleşik olan 6 yaşındaki Runem Parin'in misafiriyiz. Bugün temsili de olsa Runem Parin, Edremit Belediye Başkanlığını yürüttü. Sahadan gelen Çevre Koruma Müdürlüğümüzü de ilgilendiren bir hayvan severimizin talebini alıp ilgili müdürlüğümüze de talimat verdi. Bu çalışmasından dolayı başkanımızı kutluyoruz. Edremit Belediye Başkanımız Parin ile birlikte tüm Edremitli ve Vanlı hemşehrilerimizin 23 Nisan'ını da buradan kutluyoruz” dedi.