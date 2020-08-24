Maraş Caddesi'nde asfaltlama başladı

Van'ın önemli ulaşım ağlarından biri olan Kazım Karabekir Caddesi'nde (Maraş) asfalt serimi başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, kentin en işlek caddelerin biri olan Kazım Karabekir Caddesi'nde başlattığı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatlarıyla vardiyalı çalışma sistemine geçen ekipler, trafiğin aksamaması ve esnafın da sıkıntı yaşamaması için geceli gündüzlü çalışıyor. Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından baştan aşağı yenilenecek olan caddenin Soydan Kavşağı ile Zübeyde Hanım Caddesi'nin kesiştiği tek yön dün gece ekiplerin yoğun çalışması sonucu asfaltlandı. Gece geç saatlere kadar süren asfaltlama sonrası yol tekrardan ulaşıma açıldı. Soydan Kavşağı ile Eski Emniyet Kavşağı arasındaki 2.5 kilometrelik caddede kaldırım yenileme, asfalt ve peyzaj çalışmalarının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.