İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Maraş Caddesi'nde yenileme çalışmaları başladı

Van Büyükşehir Belediyesi, Maraş Caddesi’nde (Kazım Karabekir) yenileme çalışmalarına başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, Maraş Caddesi'nde (Kazım Karabekir) yenileme çalışmalarına başladı.


Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte ticari potansiyeli yüksek olan caddelerde başlatılan yenileme ve dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından başlatılan prestij cadde çalışmalarının yanı sıra özellikle kış aylarında yaya ve sürücülere sıkıntı yaşatan Maraş Caddesi'nde asfalt yenileme, kaldırım ve peyzaj çalışmaları yapılıyor.


Soydan Kavşağı'nda başlayan çalışmalarda önce yol güvenliğini sağlayan ekipler, daha sonra asfalt sökümüne başladı. Yaklaşık 2,5 kilometrelik alanda asfalt sökme çalışmalarından sonra kaldırımlara da mevsim şartlarına uygun andezit taşlar döşenecek. Caddenin görselliğine de önem verilen çalışmada ayrıca peyzaj düzenlemesi de gerçekleştirilecek.


Yaklaşık 2 ay sürecek olan çalışmalarla Soydan Kavşağı ile Eski Emniyet Kavşağı arasındaki alan yenilenerek cadde yeni bir görünüme kavuşacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.