Mart ayı yine şaşırtmadı

Van'da mart ayının son gününde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının düştüğü Van'da öğle saatlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Etkisini artıran kar yağışı, yüksek kesimleri ve şehir merkezini beyaza bürürken, mart ayının son gününde yağan kar yağışı vatandaşları yine şaşırtmadı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bölge genelinde havanın aralıklı ve yer yer kar yağışlı geçmesi beklendiği, Van merkez ve çevresinin öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı olmasının tahmin edildiği belirtildi.

Mart ayının son gününde yağan kar yağışına şaşırmadıklarını ifade eden vatandaşlar, "Doğuda bu ayda kar yağışı hemen hemen her sene olmuştur. Eskiden daha da çok yağardı ama son yıllarda mevsim değişikliği nedeniyle kar yağışı az oluyor. Tabi bölgemiz açısından kar yağışı çok faydalıdır" dediler.