Mart-nisan yağmurları çiftçinin yüzünü güldürdü

Van'da mart ve nisan aylarında etkili olan yağmur çiftçinin yüzünü güldürdü.

Van'da kurak geçen bir kış mevsiminin ardından mart ve nisan aylarında etkili olan yağışlar, çiftçinin yüzünü güldürdü. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tuşba Ziraat Odası Başkanı Hasan Özgökçe; aralık, ocak ve şubat aylarında istenilen düzeyde yağışların olmadığını ifade ederek, kurak bir kış geçirdiklerini söyledi. Özgökçe, “Ne kar yağdı ne yağmur. Onun için kurak geçti fakat mart ve nisan aylarındaki yağışlar, çiftçinin yüzünü güldürdü. Ekinler güzel olmuş. İnşallah bundan sonrası da yağışlar devam eder” dedi.

Van'ın su bakımında zengin bir il olmadığına dikkat çeken Özgökçe, “İl olarak su zengini değiliz. Bu nedenle var olan suyumuzu çok akıllı, tasarruflu ve çok verimli kullanmak zorundayız. Özellikle Tuşba ilçemizdeki Sarımehmet Barajımızın bakımdan geçirilmesi gerekir. Bunun yanında yine 30 köyün topraklarını sulayan, iki koldan gelen ve yaklaşık 80 kilometre uzunluğunda olan Karasu Sulama kanallarımızın eski yöntemlerden çıkarılıp, bunların kapalı ve basınçlı sulama sisteme geçirilmesi gerekir. Çünkü suyu tasarruflu kullanmak zorundayız. Bunu defalarca DSİ 17. Bölge Müdürlüğüne ilettik. Fakat bugüne kadar herhangi bir çalışma başlatılmadı. Yaklaşık bir ay sonra ekinleri sulama zamanı gelecek fakat kanallarımız sulamaya hazır değil” ifadelerini kullandı.

Van için tarım ve hayvancılığın önemine değinen Başkan Özgökçe, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Özellikle pandemi döneminde tarımın önemi daha da anlaşıldı. Türkiye'deki meraların yüzde 10'u ilimizde. Yine küçükbaş hayvancılık bakımından Türkiye'de birinci sıradayız. 3 milyonu geçen bir küçükbaş hayvan sayımız var. Bunun yanında valimizin başlattığı proje çerçevesinde hedef 5 milyon küçükbaş hayvan. Bu ilimiz için çok önemli ve anlamlı bir proje. Bunun yanında çiftçilere dağıtılan arpa, buğday ve yem desteği de yine çiftçilerimiz açısından önemli. Bu desteklerden dolayı valimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

Konuşmasında tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı da kutlayan Özgökçe, “Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle 10 binlerce insanımızı kaybettik ve yine on binlerce yaralımız var. Ben öncelikle depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, Ramazan Bayramı'nın başta çiftçilerimize, halkımıza ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum” diye konuştu.