Martıların inci kefali kavgası

Van Gölü'nde bulunan inci kefali balığının yumurtalarını bırakmak için tatlı su yataklarına göçü devam ederken, balıkları avlamak için birbirleriyle yarışan martılar ilginç görüntüler oluşturuyor.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin her yıl olduğu gibi bu yıl da tatlı su ağızlarına doğru başlattığı göç devam ediyor. Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında üremek amacıyla sürüler halinde Van Gölü'nü besleyen akarsulara akın eden binlerce inci kefalinin neslini korumak için av yasağı uygulanıyor. Van Valiliği koordinesinde jandarma, emniyet ve belediye ekipleri kaçak avcılığı önlemek amacıyla sıkı önlemler alırken, Van Gölü üzerindeki adalarda ve sahil kıyılarında yaşayan martılar ise yakaladıkları balıklarla kendilerine ziyafet veriyor. Martıların av sırasında birbirlerine karşı verdikleri mücadele ise ilginç görüntüler oluşturuyor. Göçün en yoğun izlenebildiği Erciş balık bendine gelen martılar, yumurtalarını bırakmaya çalışan balıkları avlamak için birbirleri ile kıyasıya kavga ediyor.

"Ne zaman martılar bu bölgede çoğalmaya başladıysa o zaman anlıyorum balıklar da geldi”

Her yıl Erciş ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki balık bendine gelerek hem balıkları hem de avlanan martıları görüntüleyen doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, “Balık göçü başladığı zaman martılar da göç ediyor. Sanki bir yerden haber alıyor, birileri gizli bilgi veriyor martılara. 30 yıldır bu göçü takip ediyorum. Ne zaman martılar bu bölgede çoğalmaya başladıysa o zaman anlıyorum balıklar da geldi. Şu anda gördüğünüz gibi burada bir martı şöleni var. Bu şölen Temmuz'un 15'ine kadar devam eder. Şimdi enteresan bir şey var. Martı zaten balığı biliyor. Bunun yanında karga da onlardan eğitim almış ve onlar da balık avlıyor. Bunların yanında köpek, kedi, sansar, kaplumbağa ve insanlar balığı yiyor. Allah balığa bereket verdi, bitmiyor. Martılar balığı tüm olarak yutuyor ve 2 saatte bir balık avlıyor. Fakat kargalar bir tane balığı alıyor ve sadece iç organlarını yiyor. Her sene 10-12 balık bir kilo gelirken, son yıllarda ise 8-9 balık bir kilo geliyor. Alınan tedbirlerden dolayı balığın boyu da büyüdü” dedi.