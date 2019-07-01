Matbaacılar Gaziantep'te buluştu

Matbaacılar Federasyonu Başkanlar Konseyi Toplantısı, Vanlı matbaacıların da katılımıyla Gaziantep'te yapıldı.

Matbaacılar Federasyonu Başkanlar Konseyi Toplantısı, 29 Haziran Cumartesi günü Gaziantep'te gerçekleştirildi. Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Türkiye genelinde bulunan matbaacılar odaları başkanları ve federasyona bağlı matbaa derneklerinin başkanları katıldı. Gaziantep'teki toplantıya Van Matbaacılar Derneği Başkanı Metin Gülpınar ve Başkan Yardımcısı Fatih Seyitoğlu da katıldı.

Divan kurulunda Matbaacılar Federasyonu Genel Başkanı ve Ankara Matbaacılar Odası Başkanı Ahmet Hüseyin Gürbüz, Matbaacılar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda İzmir Matbaacılar Odası Başkanı Ceyhun Gençtan, Antalya Matbaacılar Derneği Başkanı ve Federasyon Genel Sekreteri Cafer Tayyar Tekin ve Gaziantep Matbaacılar Odası Başkanı Eyyüp Ökkeş Boynukısa'nın yer aldığı toplantıda, birçok önemli kararlar alındı.

“Van'da matbaacılık sektörünün gelişimini hızlandırmak istiyoruz”

Van Matbaacılar Derneği Başkanı Metin Gülpınar, Gaziantep'te 'sü gerçekleştirilen Matbaacılar Federasyonu Başkanlar Konseyi Toplantısı'nda Van'ı temsil ettiklerini belirterek, “Türkiye'nin birçok kentinden gelen başkanlarımızla sohbet etme imkanımız oldu. Mesleğimizle ilgili görüş alışverişleri yaparak önemli kararlar aldık. Van ilindeki matbaacıların sorunlarını aktardık. Matbaa sektöründeki kalifiye eleman temini hakkında yaşadığımız sorunları aktardık. Birçok önemli kararlar alındı ve alınan bu kararların sektörümüz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Metin Gürpınar, federasyonca alınan bazı kararları ise şöyle sıraladı:

“E-faturada alınan çıktıların matbaalar tarafından bastırılması, basit usul mükelleflerin kullandığı faturaları matbaaların basması. Bu konuda kısa adı TESK olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile görüşmeler yapılması, her odanın veya derneğin oluşturulan fiyat listelerine matbaacıların uymasının sağlanması, organize matbaaların yerel esnafı bitirme noktasına geldiğinden, pahalıya mal olsa dahi işlerin kendi bünyemizde basılması, mesleki yeterliliği olmayana matbaacılık yaptırılmaması ve matbaacılarla ilgili gazetelerde daha çok haber yaptırılması.”