Mavi fularlılar Van'daki eski kış gecelerini anlattı

Van yemek ve mutfak kültürünü gönüllü olarak tanıtan kadınlardan oluşan ve kendilerini ‘Mavi Fularlılar' olarak adlandıran grup bu kez de Van'daki eski kış gecelerini tanıttı.

Daha önceden; Van yemeklerini, Van kahvaltısını, Van'ın tescilli yemeklerinden Keledoş'u, çay kültürünü, Van'da Ramazan sofasını ve Van balığı pişirme çeşitlerini ulusal kanallarda tanıtan Mavi Fularlı Kadınlar bu kez de, Van'ın dünyaya açılan penceresi olan Kanal M televizyonunda Öner Çayırlı'nın sunduğu ‘Kim Ne Yapıyor?' programına konuk olup Van'daki eski kış gecelerini anlattılar. Mavi Fularlılar Grubu üyelerinden Hatice Yaşar Türkmen'in evinde yapılan programına Halk Müziği Sanatçıları Yusuf Sahik ve Nurhan Atmaca da Van Türküleri ile ayrı bir renk kattı. Kuzine sobada pişirilen; Van pastası, hedik, kavurga, kestane ve yazdan kurutulmuş nevaleler ile çay eşliğinde yapılan programda Van'daki eski kış gecelerinde neler yapıldığı konuşuldu. Türküler, maniler ve şiirler okundu. Mavi Fularlı Kadınların temsilcisi Nuran Demirhan; grup arkadaşları ile birlikte Van mutfak ve yemek kültürünü anlatmaya devam ettiklerini, kaybolan değerleri gün yüzüne çıkararak bunları yaşatmayı amaçladıklarını belirtti.