‘Mavi Şehrin Kalemleri' özel gecesi

Van Şair ve Yazarlar Birliği ile Vansesi Gazetesinin birlikte düzenlediği ‘Mavi Şehrin Kalemleri' adlı kültür ve edebiyat sayfasının 100. haftası nedeniyle özel bir gece düzenlendi.

Bir kafeteryada düzenlenen gece, şair ve yazar Ramazan Yıldırımçakar'ın “Sakalımın İncinen Yanı” adlı kitabını imzalamasıyla başladı. Daha sonra aşıklar Celal Yenitürk, Mehmet Akçay ve Dertli Kazım'ın uzun bir aradan sonra yeniden bir araya gelmesi ve atışma yapması salondaki herkesi hayran bıraktı. Van Oturma ekibinden Seyfettin Zırhlıoğlu, Murat Yaşar ve Yusuf Onay da seslendirdikleri türkülerle geceye renk kattılar. Şairler Prof. Dr. Zeki Taştan, VAYAB Onursal Başkanı Ümit Kayaçelebi, VAYAB Başkanı Yaşar Adıyaman, Leyla Mihrinaz Engin, Fuat Arpa, Lokman Tekin, Ercan Ulutaş, Ramazan Yıldırımçakar, Erkan Eryiğit, Hicran Memiş ve Neyzen Aziz Saydut'un seslendirdiği eserler herkesi mest etti.

Gecede konuşan Vansesi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü İkram Kali, “Biz Vansesi Gazetesi olarak Van'ın kültürünü çok önemsiyoruz. Kültür deyince; sanat, edebiyat, aşıklık geleneği hepsini kapsıyor. Bunlarda toplumu var eden unsurlardır. Sanata ve sanatçıya destek noktasında gazetemizde bir sayfalık yer açtık. Adını da ‘Mavi Şehrin Kalemleri' olarak bıraktık. Gönderilen eserleri haftalık olarak yayımladık. Birkaç hafta derken nihayet 100. haftaya vardık. Tabi bu eserlerin bize ulaşması noktasında Van Şair ve Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı Mustafa Işık hocamızın ciddi katkıları var. Bu vesile ile kendisine teşekkür ederim. Gazetemizde Van için, kültür için, edebiyat ve sanat için daha çok sayfa ayırmaya hazırız. Özellikle genç kalemleri, kadın şair ve yazarları çok önemsiyoruz. Gecemiz şen olsun, muhabbetimiz daim olsun” dedi.

Prof. Dr. Zeki Taştan'ın da bir konuşma yaptığı gecede, Van'ın sembol isimlerinden merhum şair ve yazar Selim Gülsoy'un oğlu Yaşar Gülsoy da telefonla bağlantı yaptı.

Geceye Demirören Haber Ajansı Bölge Müdürü Feyat Erdemir'in yanı sıra Celal Lenk, Nedim İlikçi, Ercan Türker, Şevket Sulhan, Menduh Bayezıt, Necmi Korkmaz, Seyyid Enver Arvas, Onur Özsever, Ömer Yarımbatman ve çok sayıda sanatsever öğrenci ve öğretmen katıldı.