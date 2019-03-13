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Maya Kadın Yaşam Merkezinde yeni dönem kurslar başladı

Van’ın İpekyolu Belediyesinin 2 yıldan bu yana sürdürdüğü İŞ-KUR destekli mesleki eğitim kurslarının yeni dönemi başladı.

Van'ın İpekyolu Belediyesinin 2 yıldan bu yana sürdürdüğü İŞ-KUR destekli mesleki eğitim kurslarının yeni dönemi başladı.


İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada; giysi teknolojilerinde 25, trikotajda 25, ev tekstil ürünlerinde 25 olmak üzere toplamda 75 kadın kursiyerin katılacağı kursların hafta içi her gün 08.00-17.00 saatleri arasında düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, “İŞ-KUR desteği kapsamında düzenlenen kurslara katılan kursiyerlere ise 660'ar TL aylık ücret ödenecek ve ayrıca sağlık sigortaları yapılacak. Kursiyerler, dönem sonunda alacakları sertifikalar ile diledikleri zaman iş yeri açma hakkını da kazanmış olacaklar. Bununla birlikte, kadın kursiyerlerimize tanınan bir diğer imkan da, kurs malzemelerinin belediyemiz tarafında temin edilmesi. Bu çerçevede; kursiyerlerimiz, hiçbir masraf yapmadan, eğitim alarak yaptıkları ürünleri ister kendi ihtiyaçlarında, isterlerse de satış yaparak ekonomik gelir amaçlı da kullanabiliyorlar” denildi.

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