Mayıs ayında kar esareti

Van'ın Bahçesaray ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeni ile çobanlar 500 küçükbaş hayvanıyla birlikte yaylada mahsur kaldı.

Van ve çevresinde geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan yağış, yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili oldu. Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi'nin Düzbaşı mezrasında kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, mahalleye bağlı yaylaya hayvanlarını otlatmaya getiren çobanlar 500 küçükbaş hayvanla burada mahsur kaldı. Çobanlar zor anlar yaşarken, sürü ise hayvan sahiplerinin yardımıyla ağıla götürüldü.