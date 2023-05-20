İhlas Haber Ajansı

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Mayıs karı Bahçesaray yolunda etkili oldu

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 rakımlı Karabet Geçidi’nde kar yağışı etkili oldu.

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu.


Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı Van Bahçesaray kara yolunda sürücüler kısa süreli etkilendi. Kar yağışı ile birlikte Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'ne bir iş makinesi göndererek yolu kardan temizledi. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı Karabet Geçidi beyaza bürünürken, yazlık yoldan gitmek isteyen bazı sürücüler kardan dolayı yokuşu çıkamayıp geri dönerek kar tünelini kullandılar.


Öte yandan, Van'da dünden buyana etkili olan yağmurdan dolayı bazı iş yerleri ile caddeler su altına kalırken, rüzgardan dolayı da bazı elektrik direkleri devrildi.

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