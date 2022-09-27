İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mazgala düşen yavru kedi kurtarıldı

Van’ın İpekyolu Caddesi üzerindeki yağmur suyu mazgalına düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Van'ın İpekyolu Caddesi üzerindeki yağmur suyu mazgalına düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, İpekyolu Caddesi üzerindeki yağmur suyu mazgalından sesler duyan duyarlı bir vatandaş, kedinin mazgala düştüğünü fark etti. Haber vermesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Halatla mazgal kapağı kaldırılarak yavru kedi mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.