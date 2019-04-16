Mehmet Akif Ersoy Lisesinden kan bağışı kampanyası

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi tarafından ‘İbn-i Sina Ayı' kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü; yakın tarihimizde yaşayan alimler, entelektüeller, aydınlar ve topluma yön veren şahsiyetleri tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği “Yolumuzu Aydınlatan Kandiller” projesi kapsamında Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde ‘İbn-i Sina Ayı' düzenlendi. Kızılay Derneği Van Şube Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen ‘İbn-i Sina Ayı' kapsamında Kızılay yetkilisi Kemal Yıldız tarafından okulda bilgilendirme semineri düzenlendi.

Seminerin ardından okulda kurulan stantta 18 yaşını geçmiş ve sağlık koşulları uygun olan öğrencilerle, personel, veli ve öğretmenlerin katılımıyla kan bağış etkinliği yapıldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Müdürü Zeynel Abidin Akkuş, akademinin yanında öğrencileri kültürel ve sosyal olarak da geleceğe hazırladıklarını söyleyerek, “Eğitim öğretimin yanı sıra yakın tarihimizde yaşayan alimler, entelektüeller, aydınlar ve topluma yön veren şahsiyetleri öğrencilerimize tanıtmaya devam ediyoruz. Bu defa da İbn-i Sina'yı öğrencilerimize tanıttık. Bunun yanı sıra Kızılay Van Şube Başkanlığıyla yapmış olduğumuz işbirliği sonucu kan bağışı kampanyasını düzenledik. Tek kaynağı insan olan kanın ve kök hücrenin hayatımızdaki önemini öğrencilerimize anlattık. ‘Kan ver hayat kurtar' sloganıyla başlattığımız kampanya kapsamında 96 ünite kan toplandı. Destek sunan herkese çok teşekkür ederim” dedi.