Mehmetçik ile gazeteciler arasında dostluk maçı

Van'ın Gürpınar Jandarma Tabur Komutanlığında inşa edilen yeni halı saha, kentteki gazetecilerle yapılan dostluk futbol maçıyla hizmete açıldı.

Gürpınar İlçe Jandarma Tabur Komutanlığındaki halı sahanın resmi açılışı dostluk maçıyla yapıldı. Van Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın da yer aldığı takım ile Van'daki gazetecilerden oluşan Basınspor arasında dostluk futbol maçı oynandı. Maç öncesi protokol ve gazeteciler kurdele keserek yeni halı sahanın resmi açılışını yaptı.

Askeri erkanın yer aldığı takımda, Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı forma giyerken, Basınspor takımında ise; Erol Çakıl, Serkan Aslan, Zeki Yiğit, Cemal Aşan, Ziya Türk, Kenan Gül, İbrahim Yakut, Baki Karaca ve Bişar Ulutaş forma giydi.

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fatih Sevinç ve İHA Bölge Müdürü Şükrü Akyüz ise, maçı kenardan izledi. Vali Yardımcısı Baygüven'in forma giydiği takım, Basınsporu yenerken, maçın ardından iki takım oyuncuları verilen kokteylde sıcak sohbetler gerçekleştirdi.