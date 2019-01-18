Van'ın Tuşba Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kilim ve takı atölyesindeki kurslara katılan kadınlar, terör örgütlerine karşı ülke güvenliğini sağlayan Mehmetçik için atkı ve bere ördü.

Van'ın Tuşba ilçesinde yaşayan kadınlardan Mehmetçik'e 'anne sıcaklığında' destek geldi. Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce Tarihi Van Evlerinde hayata geçirilen kilim ve takı kurslarına katılan kadınlar, Mehmetçik için anne sıcaklığında ilmek ilmek atkı ve bere ördü. Kadınların içinde not kağıdı bulunan atkı ve bereleri soğuk bölgelerde vatani görevini yerine getiren kahraman Mehmetçiklere göndereceği belirtildi.

Örgü ören kadınları ziyaret eden Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Mehmetçik'in atkı ve berelere ihtiyacının olmadığını, ancak kendilerine moral olması amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını belirtti. Tuşba Belediyesi olarak teröre karşı ülkenin huzur ve güvenliğini sağlayan Mehmetçik'in yanında olduklarını ifade eden Başkan Özgökçe, “Devletimiz hem içeride hem de dışarıda huzurun sağlanması için daha önce Afrin, bu kez de Münbiç harekatı düzenliyor. Ülkemizin huzur ve güvenliği anlamında tüm terör örgütlerine karşı yapılan sınır ötesi hareketlerde daima askerimizin, güvenlik kuvvetlerimizin yanında olduğumuzu Tuşba Belediyesi olarak her daim gösterdik. Bugün de Van evlerinde ve diğer kurslarımızda annelerimizin örmüş oldukları bere ve atkıları Mehmetçik'e ulaştırmak için buradayız. Burada yapılan el emeği ve göz nuru ürünleri Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlayan askerimize ulaştıracağız” dedi.

Sınır ötesi ve sınır içinde yapılan bütün hareketlerde Mehmetçik'in yanında olduklarının göstergesi olan bir faaliyeti yerine getirdiklerini dile getiren Özgökçe, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir memlekette insanoğlu için en önemli şey güvenlik, emniyet ve huzurdur. Bunu sağlayan Cumhurbaşkanımız, Milli Savunma Bakanlığımız ve Jandarma Komutanlığımız başta olmak üzere emniyetteki bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Anne sıcaklığıyla örülen bu atkı ve berelere askerimizin ihtiyacı yok, ancak onlara bir manevi dua minvalinde olacaktır. Ben bu vesileyle Tuşbalı kadınları tebrik ediyorum.”

Yaklaşık bir haftadır ellerinde şişlerle el emeği göz nuru örgüler ören kadınlar ise özellikle sınır güvenliğini sağlayan Mehmetçikler için atkı ve bere örmenin güzel bir duygu olduğunu söyledi.