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Mehmetçik'ten göçmenlere şefkat eli

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye ilçesinde yakalanan kaçak göçmenler jandarma ekipleri tarafından doyurularak, ısınmaları için battaniye verildi.

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde yakalanan kaçak göçmenler jandarma ekipleri tarafından doyurularak, ısınmaları için battaniye verildi.


Muradiye ilçesindeki Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığınca Van-Erciş karayolunda yapılan faaliyette, 04 D 5633 plakalı minibüsteki kaçak göçmenlerin Karahan Mahallesi yakınlarında araçtan indirildiği tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda göçmenler yakalanırken, kaçan araç sürücüsü Ç.E. ise yapılan takip sonucu kısa sürede yakalandı.


Afganistan uyruklu 39 göçmen, Mehmetçik tarafından misafir edilerek doyurulurken, sürücü Ç.E. ise gözaltına alındı.

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