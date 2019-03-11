Mehmetçik'ten kaçak göçmenlere şefkat eli

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesine bağlı Sarıçimen Mahallesi yakınlarında İran İslam Cumhuriyeti sınır hattından ülkemize doğru bir grubun girdiği görülmesi üzerine; Alpaslan Hudut Piyade Karakolu ekiplerince müdahale yapıldığı belirtildi. Yapılan müdahale sonucunda 50 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalanarak, Çaldıran Merkez Jandarma Karakoluna teslim edildi.

Öte yandan, devam eden faaliyetlerin neticesinde Çaldıran'da 18, Erciş'te 14, Muradiye'de 18 ve Başkale ilçesinde ise 19 olmak üzere toplamda 119 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından misafir edilerek ikramlar yapılan göçmenler, işlemlerinin bitmesinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.