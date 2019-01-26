Mektebim Koleji Van'da açılıyor

2019-2020 eğitim-öğretim yılında hizmete girecek Mektebim Koleji Van Kampüsünün tanıtım toplantısı yapıldı. Kolejin tanıtım ofisinde düzenlenen toplantıya kolej kurucularından Lokman Tekin, Levent Demir, İsmet Çarur, Aydın Uçkan ve Yücel Demir ile Veli İletişim Müdürü Metin Akgül, Halkla İlişkiler Koordinatörü Seren Uruşak ve basın mensupları katıldı. Burada açılış konuşmasını yapan kolejin kurucularından Lokman Tekin, yıllardır Van'ın eğitimine katkı sunduklarını ifade ederek, “2019-2020 eğitim öğretim yılı itibariyle Türkiye'nin her tarafında temel liseler kapanıyor. Bu anlamda temel lisemizi kapatıp Mektebim Kolejini açıyoruz. Türkiye'de çok yeni olmasına rağmen kısa sürede çok güzel işler yapan ve belki de Türkiye'nin kolej ve özel okullar noktasında en taze, en iyi ve en prestijli yüzünü Van'a getirdik. Buradaki birinci amacımız Van'ın eğitim çıtasını yükseltmek. Kolej ile birlikte Van'daki çıtanın en az yüzde 40-45 oranında yükseleceğine inanıyoruz” dedi.

2019-2020 eğitim öğretim yılına üç koldan devam edeceklerini dile getiren Tekin, “Bir tarafta lise hazırlık kursumuz olacak, bir taraftan Modüller Kavram adı altında açacağımız kurumumuzda üniversiteye hazırlık kursumuz olacak ve bir de Mektebim Koleji olacak. 10 dönümlük bir alanda kurulacak olan Mektebim Koleji Van Kampüsünde ana okuldan lise son sınıfa kadar tüm gruplar olacak. Kolej ile kentimizin eğitimine çok ciddi katkı sunacağımıza inanıyoruz. Bu anlamda kolejimizin ilimize bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Mektebim Koleji Veli İletişim Müdürü Metin Akgül ise, Mektebim isminin; Cumhuriyetin kuruluş model eğitim sisteminin başlangıcı olarak 2006 yılında kurucuları tarafından Ümit Okulları adı altında kurulduğunu ve 2011 yılından itibaren Mektebim Okulları ismiyle Türkiye'ye yayıldığını söyledi. Kolejin ana okuldan lise son sınıfına kadar olan yaş grubunu bünyesinden barındırdığını dile getiren Akgül, “Çocuklarımızı 48 aydan alıp liseyi bitirinceye kadar bir bütünsel eğitim içerisine alıyoruz. Kurucularımızın eğitimci olması, kurucularımızın eğitime gönüllü olması gibi avantajları bir araya getirdiğimizde meydana getirilen statik yapının üst yapıyla buluşması, Van'a ciddi anlamda artılar kazandıracaktır” dedi.

Hedef kitlelerinin sadece kolejde okuyan öğrenciler olmadığını vurgulayan Akgül, “Hedefimiz, Van ve çevre illerde bundan faydalanabilecek, etkilenebilecek insanlara ulaşmaktır. Dolayısıyla özünde idealize ettiğimiz şey bireyin gelişmesini, bireyin hayata aktarılması, bireyin olgunlaştırılması ve bu sahada bireyin kendini ifade edebileceği bütün olanakları, bu kampüsün içerisine sığdırmaya çalıştık. Çocuklarımızın oyun havuzlarından oyun etkinlik alanlarına, kapalı ve açık spor etkinlik alanlarına, bilimsel çalışma yapabilecekleri kodlama atölyelerinden bilim atölyelerine, sanat atölyelerine ve bu uygulamaları teşir edebilecekleri sahalara dönüştüğü bir kampüsümüz olacak. Bu anlamda Mektebim Koleji Van Kampüsümüzün ilimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Toplantı soru cevap ile sona erdi.