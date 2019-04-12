Menfeze gizlenen 127 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde karayolu üzerindeki menfeze gizlenen 127 kilo 898 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Karagündüz ve Ilıkaynak mahalleleri arasında bulunan karayolu üzerinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada, menfez içerisine gizlenmiş 6 adet poşet içerisinde 125 paket halinde toplam 127 kilo 898 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili şüpheli veya şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.