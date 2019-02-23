Merhum Milletvekili Reşit Çelik adına kütüphane açıldı

Van'ın Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Pay Mahallesi'nde 18. Dönem Van Milletvekili Merhum Reşit Çelik adına yaptırılan kütüphanenin açılışına katıldı.

Mehmet Zafer Çelik tarafından babası merhum Reşit Çelik'in doğup büyüdüğü mahalle olan Pay'a yaptırılan kütüphanenin açılışı, ilçe protokolü ve mahalle sakinleri tarafından gerçekleştirildi. Açılışta konuşma yapan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, kütüphanenin öğrenciler ve mahalle halkına hayırlı olması dileklerini iletti.

Kütüphane açılışından sonra Pay İlkokulu ve sağlık ocağında da incelemelerde bulunan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, ziyaretinin ardından mahalleden ayrıldı.