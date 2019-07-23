Meslek liseleri VOGOP ile farklı bir ivme kazanacak

AB Bakanlığı ve Türk Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, Van İl Milli Eğitim müdürlüğü tarafından hazırlanan; İtalya, Romanya ve Slovenya'daki yabancı ortakların katkılarıyla zenginleşen bir stratejik hareketlilikler projesi olan Peacewith ICT (Teknoloji ile Barış) çalışmasının bir parçası olan VOGOP Platformu ile öğretmen ve öğrenciler farklı imkanlara kavuşuyor. Söz konusu Mesleki Eğitimde İyi Uygulamalar Paylaşım Platformu ile hem Türkiye'deki hem de Avrupa genelindeki tüm meslek lisesi öğretmen ve öğrencilere yepyeni, taptaze, ücretsiz bir iyi uygulamalar paylaşımı platformu sunuyor. Tüm meslek lisesi öğretmen ve öğrencilerinin söz konusu platforma ulaşması için www.vogop.com adlı linki tıklamaları gerektiği bildirildi.