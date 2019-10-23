“Mesleki Eğitim Van Modeli Çalıştayı” bilgilendirme toplantısı

Van'da kamu ve özel sektörün aktif katılımının sağlandığı, arz/talep dengesinin gözetildiği, il şartlarına uygun “Mesleki Eğitim Van Modeli”ni oluşturmak ve uygulamak için yapılacak çalıştay öncesi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan bilgilendirme toplantısına İl Milli Eğitim Müdür Vekili Osman Ayşin, ilçe milli eğitim müdürleri, kamu kurum ve sivil toplum örgütü temsilcileri ve okul müdürleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan ve planlanan ‘Mesleki Eğitim Çalıştayı' hakkında katılımcılara sunum şeklinde bilgiler veren İl Milli Eğitim Şube Müdürü ve Çalıştay Koordinatörü Ömer Çevik, mesleki eğitime yönelik yapılacak çalıştayın ve alınacak kararların Türkiye'de örnek model olacağını söyledi. Çevik, Van ili genelinde bulunan mesleki eğitim okullarındaki tüm alan ve dalların yeniden değerlendirilip; sektörlerden gelecek talepler, çevre şartları gibi etkenler doğrultusunda düzenlenmesi, ihtiyaç duyulmayan alan/dalların kapatılması, ihtiyaç duyulan alan/dalların açılması, şartlara göre kontenjanların belirlenmesi yönünde kararların alınacağını belirterek, söz konusu çalıştayın “Alan/Dal Çalışma Masası, Tematik Okul Çalışma Masası, Özel Sektör İşbirliği Çalışma Masası ve Beceri Eğitim/Staj Çalışma Masası” konularından oluştuğunu söyledi.

Çalıştayta alınacak kararların bağlayıcı olacağına değinen Çevik, “Genelde 13 ilçemizde, özelde Edremit, İpekyolu, Tuşba ve Erciş olmak üzere nüfus yoğunluğu fazla olan ilçelerimizde ‘Tematik Okul (belli bir alanda uzman, üretici okul)' belirlemek için kararların alınacağından söz ederek, “2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, üzerinde önemle durulan ‘Mesleki Eğitim-Özel Sektör İşbirliği' konusunda somut ve yürütülebilir kararlar almak istiyoruz. Bu çalıştay ile mesleki eğitimin önemli basamaklarından biri olan ‘İşbaşında Beceri Eğitimi/Staj' uygulaması ile ilgili var olan sorunların tespit edilip çözüme yönelik somut adımlar atmak istiyoruz” dedi.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Çevik'in yaptığı sunumun ardından Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Birim Başkanı M. Emin Çakay, DAKA olarak mesleki eğitimi çok önemsediklerini belirterek, yapılacak çalıştay ile Türkiye'ye örnek bir model oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

VESOB Başkanı İsa Bergeise, mesleki eğitimin özel sektör için öneminden bahsetti.

Van OSB Başkanı Memet Aslan da, konuya ilişkin yaptığı konuşmada, artık ‘her işi yaparım' döneminin bittiğine işaret ederek, dolayısıyla mesleklerin günümüzde büyük önem taşıdığından söz etti.

Konuşmaların ardından söz alan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Osman Ayşin, Van ilinin mesleki eğitimin gelişmesi anlamında düzenlenecek çalıştayın büyük önem taşıdığını söyledi. Ayşin, “Siz değerli kamu kurum temsilcilerinin ve özel sektör temsilcilerinin bize bu konuda katkı sağlayacağına inanıyoruz. Van ilinin sizlerin katkısı ile ileriki süreçte gerek akademik gerekse mesleki açıdan güzel yerlere geleceğinden eminim. Bu önemli konu hakkında sizlerle fikir terakkisinde bulunmak istedik. Birlikte bir çaba sarf etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bu çalıştayın düzenlenecek olmasından dolayı katkı sunan, emek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.