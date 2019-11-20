Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliği çerçevesinde başlatılan ‘Mesleki Eğitim Van Modeli Çalıştayı' sona erdi.

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile DAKA koordinasyonunda ‘Geleceğim Mesleğim' teması kapsamında başlatılan ‘Mesleki Eğitim Van Modeli Çalıştayı' sona erdi. Elite World Van Hotelde 18-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen çalıştaya Van il ve ilçelerdeki resmi kurumların yanı sıra özel sektör ve okuldan temsilciler katıldı. Çalıştayın kapanışında bir açıklamada bulunan Proje Koordinatörü Ömer Çevik, “Çalıştayın ilk iki gününde oluşturulan ‘Alan/Dal Çalışma Masası, Tematik Okul Çalışma Masası, Özel Sektör İşbirliği Çalışma Masası ve Beceri Eğitim/Staj Çalışma Masası'nda dörder oturum gerçekleşti. Oturumlarda oluşturulan raporlar; çalıştayın üçüncü gününde profesör, doçent ve doktor öğretim görevlileri ile sektör temsilcileri tarafından değerlendirildi” dedi.

Değerlendirmenin akademisyenler tarafından son şeklini alacağını ve çalıştay sonucunun rapor haline getirileceğini dile getiren Çevik, “Bu raporlar tüm kurumlarla paylaşıldıktan sonra uygulanmak üzere il istihdam ve mesleki eğitim kurumları ile akabinde bakanlıklarla paylaşılacaktır” ifadelerini kullandı.