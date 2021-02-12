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Meteoroloji uyardı, VEDAŞ teyakkuza geçti

Meteorolojinin yoğun kar yağışı uyarısı yapması ve ülke genelinde sıcaklıkların düşeceğini bildirmesinin ardından VEDAŞ ekipleri teyakkuza geçti.


Doğu Anadolu Bölgesinde 2 milyonu aşkın nüfusa hizmet veren Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ), bine yakın personel ve 200 araçla enerji sürekliliğini sağlamak için hazırlıklarını tamamladı. Meteorolojinin kar uyarısı yapmasının ardından vardiya ve araç planlamasını yapan VEDAŞ, yoğun kar yağışı ve fırtınalı olumsuz hava şartları nedeniyle iletken düşmesi gibi arızaların olması durumunda 186 numaralı Çağrı Merkezinden, 0538 655 28 28 numaralı WhatsApp hattından ya da web sayfası üzerinden bilgi verilmesi konusunda vatandaşları uyardı.

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