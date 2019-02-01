Meteorolojiden ödüllü fotoğraf yarışması

Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1873 yılında Uluslararası Meteoroloji Teşkilatı olarak kurulan ve 23 Mart 1950 tarihinde bugünkü adını alan Dünya Meteoroloji Teşkilatı, 23 Mart'ı her yıl Dünya Meteoroloji Günü olarak kutladığı belirtildi. Açıklamada, “23 Mart Dünya Meteoroloji Günü, Dünya Meteoroloji Örgütü Yürütme Konseyi tarafından belirlenen tema etrafında kutlanmakta ve tema hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır. 2019 yılının teması ‘Güneş, Dünya ve Hava' olarak belirlenmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü etkinlikleri kapsamında ‘Güneş, Dünya ve Hava' konulu bir fotoğraf yarışması düzenliyor. Profesyonel ve amatör tüm fotoğrafçıların katılımına açık olan yarışmaya son katılım tarihi 8 Mart 2019 olarak belirlenmiştir. Ayrıca MGM jürisinin belirlediği, yarışmada dereceye giren eserler ödüllendirilecektir. Yarışmada birinci seçilen eser sahibine 3 bin 500 TL, ikinci seçilen eser sahibine 3 bin TL, üçüncü seçilen eser sahibine ise 2 bin 500 TL ödül ve plaketleri, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü etkinliğinde takdim edilecektir. Yarışmada dereceye giren eserler; Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez birimi ile 15 bölge müdürlüğünün yazılı ve basılı tanıtım materyallerinde kullanılacak, ayrıca katılımın yapıldığı fuarlarda sergilenecektir. Gerçekleştirilecek olan ‘Güneş, Dünya ve Hava' konulu fotoğraf yarışmasının detaylarına ise Meteoroloji Genel Müdürlüğünün web sayfasından (www.mgm.gov.tr) ulaşılabilmektedir” denildi.