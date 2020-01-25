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Meteoroloji'den ‘Ödüllü Fotoğraf Yarışması'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ‘23 Mart Dünya Meteoroloji Günü’ etkinlikleri kapsamında ‘İklim ve Su’ konulu ödüllü fotoğraf yarışması düzenliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ‘23 Mart Dünya Meteoroloji Günü' etkinlikleri kapsamında ‘İklim ve Su' konulu ödüllü fotoğraf yarışması düzenliyor.


23 Mart Dünya Meteoroloji Gününü her yıl farklı bir tema etrafında kutlayan Dünya Meteoroloji Örgütü Yürütme Konseyi, 2020 yılının temasını “İklim ve Su” olarak belirledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü etkinlikleri kapsamında ödüllü fotoğraf yarışmasının düzenlendiğini ifade eden yetkililer, profesyonel ve amatör tüm fotoğrafçıların katılımına açık olan yarışmanın son katılım tarihinin 6 Mart 2020 Cuma günü olarak belirlendiğini söylediler. Fotoğraf yarışmasına katılan eserlerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek yarışma jürisi tarafından değerlendirileceğini ve dereceye giren eserlerin ayrıca ödüllendirileceğini dile getiren yetkililer, “Yarışmada birinci seçilen esere 3 bin 500 TL, ikinciye 3 bin TL ve üçüncüye ise 2 bin 500 TL ödül ile plaketleri, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü etkinliği kapsamında takdim edilecektir” dediler.


Yarışmada dereceye giren eserlerin ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez birimi ile 15 Bölge Müdürlüğünün yazılı ve görsel tanıtım materyallerinde kullanılacağını da dile getiren yetkililer, “İklim ve Su” konulu fotoğraf yarışması detaylarının Meteoroloji Genel Müdürlüğünün web sayfasından (www.mgm.gov.tr) ulaşılabileceğini sözlerine eklediler.

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