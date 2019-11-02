İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji 14.

Bölge Müdürlüğü, sağanak yağışların Van'ın güney ilçeleri ile Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli geçeceği bildirildi.


Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu zaman zaman sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildiği belirtildi. Özellikle yağışların Van'ın güney ilçeleri ile Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olması beklendiği belirtilen açıklamada, rüzgarın; genellikle güneyli yönlerden, öğle saatlerinden sonra da kuzeybatılı yönlerden orta zaman zaman kuvvetli (40-70km/sa) esmesi beklendiği bildirildi.



Hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece birden düşecek


Hava sıcaklıklarının da 2 ila 4 derece azalacağının belirtildiği açıklamada, “Van Gölünde Hava: Parçalı bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgâr: Batı ve güneybatı, sabah saatlerinden sonra kuzeybatı, gece saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) zamanla 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, dalga: 0,5 ila 0,75m, görüş: İyi, yağış anında orta.İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van 10, Bitlis 8, Hakkâri 11 ve Muş 13 derece olması beklenmektedir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.