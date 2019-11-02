Meteorolojiden sağanak uyarısı

Bölge Müdürlüğü, sağanak yağışların Van'ın güney ilçeleri ile Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli geçeceği bildirildi.

Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu zaman zaman sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildiği belirtildi. Özellikle yağışların Van'ın güney ilçeleri ile Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olması beklendiği belirtilen açıklamada, rüzgarın; genellikle güneyli yönlerden, öğle saatlerinden sonra da kuzeybatılı yönlerden orta zaman zaman kuvvetli (40-70km/sa) esmesi beklendiği bildirildi.

Hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece birden düşecek

Hava sıcaklıklarının da 2 ila 4 derece azalacağının belirtildiği açıklamada, “Van Gölünde Hava: Parçalı bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgâr: Batı ve güneybatı, sabah saatlerinden sonra kuzeybatı, gece saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) zamanla 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, dalga: 0,5 ila 0,75m, görüş: İyi, yağış anında orta.İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van 10, Bitlis 8, Hakkâri 11 ve Muş 13 derece olması beklenmektedir” denildi.