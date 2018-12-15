Metin Külünk dostluk gurubundan Ercişli 550 öğrenciye kışlık giysi

Metin Külünk Dostluk Gurubundan Van'ın Erciş ilçesindeki 550 öğrenciye kışlık giyecek yardımı yapıldı.

Erciş Cumhuriyet Savcısı Mücahid Tanılır'ın girişimleri sonucu AK Parti eski İstanbul Milletvekili Metin Külünk Dostluk Gurubu'nca ilçede ilk ve ortaokul öğrencinin kışlık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla giysi yardımı gönderdi. Giysiler ilçede bulunan 27 okuldaki 550 öğrenciye dağıtıldı. Giysi dağıtım töreninde katılan Metin Külünk Dostluk Gurubu Başkanı Mahmut Yılmaz yaptığı açıklamada, ‘'Külünk bu hediyeleri çocuklarımız üşümesin, onlar üşürse bizler donarız, diyerek gönderdi'' dedi.

Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek ise gönderilen hediyelerden ötürü mutluluk duyduklarını belirterek,"550 öğrencimize kışlık giyecek yardımı gönderen, vesile olan emeği geçen herkese kurumum ve öğrencilerim adına teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından bot, kaban, çorap, kazak ve kışlık giysilerden oluşan kıyafetler öğrencilere katılımcılar tarafından verilirken, Erciş İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Acar ve personeli ise öğrencilerin ‘Yerli Malı Haftası' etkinliklerine iştirak ettiler.

Ebubekir Çiftci, Yahya Kemal Beyatlı ile Tenzile Ana ilk ve ortaokulunda gerçekleşen giysi dağıtım törenine Erciş Cumhuriyet Savcısı Mücahid Tanılır, Erciş İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Acar, Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, Metin Külünk Dostluk Gurubu Başkanı Mahmut Yılmaz, gurubun yönetimi kurulu üyesi Mesut Orak ile okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.