Metrelerce yükseklikteki karla mücadelede mutlu son

Van'da 2020 yılının 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen 2 ayrı çığ faciasında 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray karayolu yaklaşık 3 ay sonra ulaşıma açıldı. Onlarca çığ riski olan karayolu, 13 iş makinesi ve yaklaşık 30 personelin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Yolun ulaşıma açılmasından dolayı Bahçesaray hakkı memnunluk duyarken, her kış mevsiminde aynı sıkıntıyı çektiklerini söyledi. Vatandaşlar, "Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Ama bu çözüm değil. Her yıl aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Yıllardır bu yola onlarca masraf yapıldı, tünel olmazsa yapılmaya da devam edecek. O yüzden bizim tek isteğimiz buraya bir tünelin yapılması. Aksi takdirde 2 yıl önce yaşanan talihsiz bir olayın yaşanmaması kaçınılmaz olur" dediler.