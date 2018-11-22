Meyve yüklü kamyon devrildi, meyveler yola saçıldı

Kamyondaki sebze ve meyveler yola saçıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edremit ilçesi Kadembas mevkiinde meydana geldi. Mersin'den Van'a meyve ve sebze getiren kamyonun yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda virajı alamayıp devrilmesi sonucu sebze ve meyveler yola saçıldı. Yola dağılan ve zarar görmeyen sebze ve meyveler başka bir kamyona yüklendi. Mersin'den aldığı sebze ve meyveleri Van sebze haline getirdiği sırada kayganlaşan yolda kaza olduğunu ifade eden mal sahiplerinden Soner Turgut, kamyonda yaklaşık 20 ton civarında mal olduğunu, zararın büyük olduğunu söyledi. Kamyon şoförünün hafif yaralandığını söyleyen Turgut, “Bir ihmal olmadığını yolun yağmurdan dolayı kayganlaşması yüzünden oldu. Kayganlaşan yolda viraja giren kamyon devrildi. Zayiatımız var ama önemli olan can kaybının olamaması” dedi..

Jandarma ekipleri bölgeye gelerek olay yerinde gerekli önlemleri aldı. Virajdaki kaza sonrası başka kazaya sebebiyet verilmemesi için jandarma araçların kontrollü geçmelerini sağladı. Gerekli trafik önlemleri titizlikle alındıktan sora sağlam malzemeler başka bir kamyona yüklendi.