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Mezarlıklarda korona virüs tedbirleri artırıldı

Van’da Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurban bayramı öncesi kent merkezindeki mezarlıklarda korona virüs tedbirleri artırıldı.

Van'da Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurban bayramı öncesi kent merkezindeki mezarlıklarda korona virüs tedbirleri artırıldı.


Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri il genelinde bulunan mezarlıklarda korona virüs önlemlerini aldı. Van Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, vatandaşların mezarlık ziyaretleri ile ilgili bir dizi kararlar almıştı. Bu kararlar doğrultusunda çalışmalarını yürüten Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri mezarlık girişlerinde maske kontrolü yapıp vatandaşların ateşini ölçüyor. Mezarlık içlerinde sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarılarda bulunurken toplu ziyaretlere ise izin vermiyor. Alınan kararlar bayram süresince tüm mezarlıklarda devam edecek.

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