İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mezrada hastalanan iki kardeşe uzun uğraşlar sonucu ulaşıldı

Van’ın Erciş Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü karla mücadele ekiplerine yapılan bir ihbar üzerine harekete geçen görevliler, mezra yolunu uzun uğraşlar sonucu açarak hastalanan iki çocuğu hastaneye yetiştirdi.

Van'ın Erciş Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü karla mücadele ekiplerine yapılan bir ihbar üzerine harekete geçen görevliler, mezra yolunu uzun uğraşlar sonucu açarak hastalanan iki çocuğu hastaneye yetiştirdi.


Alınan bilgelere göre, ilçeye bağlı Karlıyayla Mahallesi Arnos Mezrasında ikamet eden Atmaca ailesinin 4 ile 5 yaşındaki iki çocuğunun rahatsızlanması üzerine harekete geçen Erciş Belediyesi karla mücadele ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda mezra yolunu kardan temizleyerek sağlık ve jandarma ekipleri eşliğinde hastalanan çocuklara ulaşmayı başardı. Ateşlenen Sarenur ve Kadir Atmaca, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Erciş Şehit Rıdvan çevik Devlet Hastanesine getirildi. Doktorların müdahalesi ile ateşleri düşürülen çocuklar daha sonra taburcu edilirken, Baba Enis Atmaca ise çocukların durumunun müdahalenin ardından iyi olduğunu belirterek, ilgililere teşekkürlerini iletti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.