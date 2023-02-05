İhlas Haber Ajansı

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Mezrada mahsur kalan hamile kadının imdadına sağlık ekipleri yetişti

Van’ın Çatak ilçesinde yolu kardan kapanan mezrada mahsur kalan hamile kadın, ekiplerin 4 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Van'ın Çatak ilçesinde yolu kardan kapanan mezrada mahsur kalan hamile kadın, ekiplerin 4 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.



Çatak ilçesine bağlı Atlıhan Mahallesi Alacakaynak mezrasında doğum sancıları başlayan 24 yaşındaki Nursel Ogiz'i hastaneye götüremeyen yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yoğun kara rağmen UMKE ve 112 ekipleri 4 saatlik çalışma sonucu hastaya başarıyla ulaştı. Hastayı ilk etapta Çatak Devlet Hastanesi'ne nakleden ekipler, daha sonra ileri tetkik gayesiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

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