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MHP Erciş 12. olağan kongresi yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Erciş 12.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Erciş 12. olalğan kongresi yapıldı. Kongrede tek aday olan mevcut başkan Fatih Köroğlu güven tazeledi.


Erciş Öğretmenevinde gerçekleştirilen kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Faaliyet ve maliye raporunun okunmasının ardından konuşan MHP Erciş İlçe Başkanı Fatih Köroğlu, "Görevlendirildiğimiz günden bu güne partimiz ilçemiz Erciş'te aktif ola bilmesi için parti yönetimimizle birlikte tek yumruk olarak çalışmalarımızı yürüttük. Ülkücü ülkücünün öz kardeşidir öğüdünü yüreğimizde taşıyarak her bir ülküdaşımıza kapımızda gönlümüzde sonsuza kadar açıktır hep birlikte el ele gönül gönüle dostluk ve kardeşlik hukukumuzu koruyarak istişare ve dayanışmaya önem vererek kırgınlıkları gidererek ilçemizde partimizi üst seviyelerde tutacağız" dedi.


Kongreye, MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, Muradiye İlçe Başkanı Vezir Çavuşoğlu, Çaldıran İlçe Başkanı Fehim Çiçek, Tuşba İlçe Başkanı Yahya Cancan ve üyeler katıldı.


Kongre yapılan oylamanın ardından sona erdi.

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