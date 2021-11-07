MHP Grup Başkanvekili Akçay: “Türkan derhal istifa etmeli”

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Bingöl'de bir şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ı sert bir dille kınayarak, “Türkan derhal istifa etmeli ve partisinden ihraç edilmelidir” dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Van'daki temaslarının ikinci gününde Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürlüğüne ait sosyal tesiste muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Akçay, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada Türkkan'ın yaptığı hakaretin kabul edilemeyeceğini belirterek, Türkkan'ın şehit yakınına yönelik galiz küfrünün ve hakaretinin ilk olmadığını söyledi. Akçay, "Türkan bundan evvel TBMM Genel Kurulu'nun misafir locasında oturan şehit babasına hakaret içerikli ifadeler kullanmıştı. Demek ki bunlar Türkan'ın karakteri haline gelmiş. Şehit yakınına yapılan bu küfrü ve hakareti şiddetle lanetliyorum. Türkkan derhal istifa etmeli ve partisinden ihraç edilmelidir” şeklinde konuştu.

“Tüm o sözler ayaklarımızın altındadır ve kendisine iade edilmiştir”

Şehitlere hiç kimsenin laf söyleyemeyeceğini dile getiren Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kadın hakları veya şehitlerimiz söz konusu olunca bunların hiçbirisinin ses çıkarmadığını ve tepki vermediğini üzülerek görüyoruz. Şehitlerimize hiç kimse laf söyleyemez. Şehitlerimiz ve yakınları milletimize emanet değerlerdir, milletimizin vicdanına ve namusuna emanettir. Tekrar tekrar lanetliyoruz. Tüm o sözler ayaklarımızın altındadır ve kendisine iade edilmiştir.”

Programa MHP MYK üyeleri Mehmet Beşir Tatar, Ali Uçak ve Mustafa Bahadır Çiçek, İl Başkanı Salih Güngöralp, ilçe başkanları ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile muhtarlar katıldı.