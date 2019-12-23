İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MHP heyetinden Başkan Vekili Aslan'a ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, beraberindeki partililerle İpekyolu Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ı ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, beraberindeki partililerle İpekyolu Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ı ziyaret etti.


Başkan Güngöralp, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan ile bir süre sohbet etti. MHP İl Başkanı Güngöralp, Başkan Vekili Aslan'a yeni görevinin hayırlı olması temennilerinde bulundu.


Ziyaret dolayısıyla memnun olduğunu belirten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, MHP İl Başkanı Güngöralp ve yönetimine teşekkür etti.


Günün anısına MHP heyeti tarafından Sinan Aslan'a ismi yazılı Türk bayraklı duvar halısı hediye edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.