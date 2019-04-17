MHP heyetinden Kaymakam Uçar'a ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tuşba İlçe Başkanı Yahya Cancan, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Cancan ve beraberindeki partililer, Kaymakam Uçar ile bir süre sohbet etti. Ziyaretten konuşan Başkan Yahya Cancan, MHP Tuşba İlçe Teşkilatı olarak Kaymakam Meral Uçar'ı ziyaret ettiklerini ve ülke ile bölge hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Kaymakam Meral Uçar ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.