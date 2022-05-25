MHP heyetinden Vali Balcı'ya ziyaret

Ozan Balcı'ya ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, beraberindeki ilçe başkanları ile Vali Balcı'ya partisinin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Güngöralp, “Valimiz Van'da güzel işlere altına imza atacaktır. Şahsım ve teşkilatım olarak kendisine başarılar diliyorum” dedi.

Van Valisi Ozan Balcı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Van'a hizmet hepimizin amacıdır. İnşallah hep birlikte Van'ı layık olduğu yere getirmek için var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.