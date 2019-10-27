MHP İl Başkanı Güngöralp'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

İl Başkanı Güngöralp, cumhuriyetin 96. yılına ulaşmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği, özgürlüğümüzün nişanesi olan al bayrağımızın dalgalanması ve devletimizin bekası uğruna Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde tüm dinamikleriyle mücadele eden şanlı ecdadımız, Orta Asya'dan Avrupa'ya sıralanan kahramanlık destanlarına bir yenisini ekleyerek Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış ve bu büyük zaferi cumhuriyetle taçlandırmıştır. Ülkemiz ve milletimiz üzerinde hesap yapan şer mihraklarının bütün karanlık planları, Türk'ün çelik iradesi karşısında yerle bir olmaktan öteye gidemeyecektir. Atalarımızın mirası olan kutlu vatanın, yıkılmaz cumhuriyetin, şanlı al bayrağın manevi yükümlülüğü hepimizin omuzlarındadır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden şanlı gazilerimizi sonsuz şükran duygularımla ve rahmetle yad ediyor, Van halkının ve aziz Türk milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum" dedi.