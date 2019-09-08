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MHP il başkanı Güngöralp'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


MHP Van İl Başkanı Güngöralp mesajında, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuştuğu yeni bir eğitim öğretim dönemine daha başlıyor olmanın sevinç ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımıza, onların vefakar öğretmenlerine ve velilerimize yeni öğretim-öğretim yılında başarılar diliyorum. 2019-2020 eğitim-öğretim yılının, başta öğrenci ve öğretmenlerimiz olmak üzere bütün toplumumuza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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