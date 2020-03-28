MHP Van il başkanı Göngüralp'ten ekmek zammına tepki gösterdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van il Başkanı Salih Güngöralp, Van'da ekmek fiyatlarının yükseltilmesine sert tepki gösterdi.

Korona virüs salgını ile mücadele döneminde fırıncılar tarafından alınan ekmeğe zam uygulama kararını tepkiyle karşılayan MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, milletin bu günlerini fırsat bilerek ekmek fiyatlarına yapılan zammın yeri ve zamanı bugün olmadığına dikkat çekti. Bu sıkıntılı günlerde ekmeğin zamlanması vatandaşların hiç de yararına yapılan bir uygulama olmadığını ifade eden Başkan Göngüralp, “1,25 liradan satılan ekmek dar gelirli vatandaşı zor durumda bırakıyor. Böyle bir zamanda fırsatçılık yapmak akla ziyandır. Bu sıkıntılı ve zor günlerde vatandaşlarımızın temel tüketim maddesi ekmeğin bir anda 1 liradan 1,25 TL'ye çıkarılması fakir fukaranın en temel besin maddesine bu şekilde zam yapmak büyük fırsatçılıktan başka bir şey değildir. Bölgemizin coğrafi ve ekonomi konumu göz önünde bulundurulduğunda işsizliğin Türkiye sıralamasında en üst sıralarda olduğu altı ayının kışla geçtiği, geçim şartlarının zor olduğu, insanların evlerine bir kuru ekmek götürmekte zorlandığı şehrimizde, dünya olarak mücadele ettiğimiz, tedavisi henüz mümkün olmayan korana virüsü hadisesini fırsata çevirmemelerini umut ediyoruz. Ayrıca zor günler geçirdiğimiz şu süreçte sahneye yeniden çıkan fırsatçılar konusunda da yetkililerimizi göreve davet ediyorum. Korona virüs için devletimizin almış olduğu tedbirlere uymalarını rica ediyor, tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.