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MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten Ermenistan'a sert tepki

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, Azerbaycan topraklarına yeniden saldıran Ermenistan’a sert tepki gösterdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, Azerbaycan topraklarına yeniden saldıran Ermenistan'a sert tepki gösterdi.


MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, yaptığı yazılı açıklama ile Ermenistan'a set tepki gösterdi. Azerbaycan topraklarına yeniden saldıran Ermenistan'a tepki gösteren MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, arkasına küresel güçleri alarak uşaklık ve şımarıklık yapan Ermenistan'ın Azerbaycan'a husumete devam ettiğini belirterek, Can'ımıza kast eden Ermenistan'ın ağır bir bedel ödeyeceğini söyledi.



“Türk milleti zalimlere karşı bir bütündür


MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'a tepki göstererek, ''Ahlaksız, şımarık, aşağılık, uşak, kindar, çıbanbaşı ve nankör Ermenistan, kendi tükenmiş halkına ihanete, can Azerbaycan'a husumete devam ediyor. Canımıza kast edenler bedelini ağır öder, ödeyecek. Türk Milleti, zalimlere karşı bütündür'' dedi.

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