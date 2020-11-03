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MHP Van İl Başkanlığının yeni yönetimi ilk toplantısını gerçekleştirdi

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp’in başkanlığında yeni yönetim ilk toplantısını gerçekleştirdi.

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp'in başkanlığında yeni yönetim ilk toplantısını gerçekleştirdi.


Üyelerin birbirlerini daha yakından tanıma imkanı bulduğu toplantıda konuşan MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, birlik ve beraberliğin önemine işaret etti. 25 Ekim'de yapılan kongrenin artık geride kaldığını söyleyen Güngöralp, “Hepimiz büyük bir ailenin üyesiyiz. Dargınlık, küskünlük olmayacak. En nefret ettiğim şey dedikodudur. Hedefimiz Van'da partimize yakışır güçlü bir teşkilat yapısı oluşturmak” dedi.


Yeni yönetimin MHP camiasına, Van'a ve tüm ülkeye hayırlı olmasını dileyen Güngöralp, “İnanıyorum ki çok güzel şeyler başaracağız. Hepimiz büyük bir ailenin üyesiyiz. Dargınlık, küskünlük olmayacak. Eksiğimizi tamamlayacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceğiz. Unutmayalım ki hareketimizi büyütmek için yola çıktık. Bu hedeften asla sapmayacağız. Şimdi hizmet zamanıdır. Tecrübeli ve genç kadromuzla hedefimiz Van'da güzel hizmetler yapmaktır" ifadelerini kullandı.

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