İhlas Haber Ajansı

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MHP'den “Adım Adım Anadolu” programı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, “Adım Adım Anadolu” programı çerçevesinde Van’ın Özalp ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, “Adım Adım Anadolu” programı çerçevesinde Van'ın Özalp ilçesinde vatandaşlarla buluştu.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla gerçekleştirilen program çerçevesinde Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Taner Osmanağaoğlu, MYK üyeleri Turan Şener, Abdülselam Avras ve Burak Pehlivan ile MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, MHP Saray İlçe Başkanı Nihat Şaran ve MHP Özalp İlçe Başkanı Hikmet Atille, Özalp Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü salonunda vatandaşlarla bir araya geldi. MHP heyeti, 2023 seçimleri öncesi yürüttükleri faaliyetleri anlatarak, katılımcıların taleplerini dinledi.

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