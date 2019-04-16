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MHP'den Başkan Akman'a hayırlı olsun ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tuşba İlçe Başkanı Yahya Cancan, yönetimi ile birlikte Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tuşba İlçe Başkanı Yahya Cancan, yönetimi ile birlikte Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.


MHP Tuşba İlçe Başkanı Yahya Cancan, heyeti ile birlikte Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Akman'a, yeni dönemde yapılacak çalışmalarda MHP teşkilatı olarak Cumhur İttifakının yanında olacaklarını, Tuşba ilçesi ve ilçeye katacağı hizmetlere de destek olacaklarını ifade etti.


Belediye Başkanı Salih Akman ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanımız ile uyumlu çalışıp, Tuşba ilçemize faydalı hizmetleri birlikte sunabilme arzusundayız. MHP ilçe başkanımız nezdinde tüm MHP camiasına 31 Mart seçimlerindeki destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

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