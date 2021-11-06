İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

MHP'li Akçay Van'da

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Van’a geldi.

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a geldi.


Öğle saatlerinde Van'a gelen Akçay, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Valilik ziyaretinin ardından Akçay ve beraberindeki heyet; üye standını, organize sanayi bölgesini ve çarşı esnafını gezerek sorun ve talepleri dinledi.


Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Van'a gelen Erkan Akçay'a Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, MYK üyesi Ali Uçar ile MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp ve ilçe başkanları da eşlik etti.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.