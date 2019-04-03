MHP'li başkan toprağa verildi

VAN (İHA) – Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Selahattin Şerbetçi toprağa verildi.

Erciş'te 2014 yılından itibaren MHP İlçe Başkanı olarak görevini yürüten Selahattin Şerbetçi, Sahil Kent Mahallesi'ndeki evinde bu sabaha karşı fenalaştı. Ailesi tarafından Erciş Devlet Hastanesine getirilen Şerbetçi'nin, burada ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edilmesi kararlaştırıldı. Van'a götürülürken durumu bir anda ağırlaşan Şerbetçi'yi sağlık görevlileri tekrar en yakın sağlık kuruluşu olan Erciş Devlet Hastanesine geri getirdi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Şerbetçi kurtarılamayarak vefat etti.

Vanyolu Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, MHP Erciş İlçe Yönetimi, Erciş Ülkü Ocakları Başkanı Sıddık Yeşilbaş, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın, Prof. Dr. Abdulmenaf Turan, çevre ilçelerden gelen partililer ile çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından Şerbetçi'nin cenazesi yoğun bir katılımla aile kabristanlığında toprağa verildi. Şerbetçi, evli ve 3 çocuk babasıydı.