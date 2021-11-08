MHP'li Güngöralp'ten İYİ Parti'li Türkkan'a sert tepki

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, şehidin ağabeyine ağır küfürler sarf eden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a sert tepki gösterdi.

Açıklamalarda bulunan Başkan Güngöralp, “Siirt'te ‘burası Kürdistan' lafına tepki gösteremeyen İYİ Parti Genel Başkanı ve avaneleri, bu vatan için canlarını feda eden şehitlerimize ve yakınlarına hakaret ve küfür etme küstahlığını gösteren bu şahıs ve İYİ Parti'liler bilmelidirler ki, şehitlerimizin ahı yerde kalmaz. Söylenen bu sözün bedeli de yanınıza kar kalmaz. Bu sözü sizlere yedirmek Türk milletinin boynunun borcudur. Şehidimizin abisine küfreden böyle bir şahıs, Türk siyasetinde barındırılamaz. Bırakın siyaset yapmasını, bu şahsiyetin ülkemizde aldığı nefes bile haramdır. Şehit yakınlarına saygı göstermeyen, bölücü siyasi uzantıların basamağı olan edep yoksunu bu şahıs, PKK ve HDP'ye şirin görünmek için benliğini ve şuurunu kaybetmiş, Türk milletine beslediği kini açığa vurmuştur. Türk milleti görmüştür ki zilletin maskesi düşmüş, safları belli olmuştur" dedi.