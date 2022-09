MHP'li Osmanağaoğlu Alaköy'de coşkuyla karşılandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, “Adım Adım 2023-İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları” kapsamında Van'ın Tuşba ilçesi Alaköy Mahallesi'nde büyük bir coşkuyla karşılandı.

Genel merkezi tarafından organize edilen ‘Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' temalı programı çerçevesinde Van'a gelen MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Tuşba ilçesi Alaköy Mahallesi'nde düzenlenen programda büyük bir coşkuyla karşılandı.

Van'da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Osmanağaoğlu, “Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma programımız vesilesiyle bu güzel şehirde, bu şehrin güzel insanlarıyla, sizlerle Tuşba halkıyla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Van'daki, Tuşba'daki duruşumuz hasbi ve haysiyetli bir duruştur. Görüyorum ki; mukaddes davamız sizlerin sayesinde Van'da gıpta edilecek bir duruşla yaşatılmaktadır. İnanıyorum ki; Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi yürüyüşünde Vanlı ve Tuşbalı hemşehrilerimiz bizimle beraberdir. Bu sebeple sizlere; Büyük Selçuklu hükümdarı Çağrı Bey'in ayak basarak Türk yurdu haline getirdiği bu toprakların evlatlarına bir kez daha hürmetlerimi sunuyorum. Mayası lekesiz, duruşu dik, sözü söz olan Van'da Tuşba'da sizlerden aldığımız cesaret ile daha gür ve güçlü bir nefesle yürüyüşümüze devam edeceğimiz bilmenizi istiyorum” dedi.

"2023'e doğru aday belli, karar net"

4 Eylül Pazar günü on binlerce vatandaşın katıldığı ilk mitinglerini Sivas'ta gerçekleştirdiklerini hatırlatan Osmanağaoğlu, “Yine muhteşem bir kalabalık ve eşine az rastlanır bir coşkuyla '2023'e Doğru, Aday Belli Karar Net' temalı mitinglerimizden ikincisini Bursa'da gerçekleştirdik. Şüphesiz Bursa'da gerçekleştirilen bu miting, kafasında soru işareti olanlara ders, Türk'e hasım olanlara ise bir daha düşünme şansı vermiştir. Allah nasip ederse 18 Eylül tarihinde Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin ve mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğumuz Türk milletinin katılımlarıyla 3'üncü mitingimizi gerçekleştireceğiz. Unutulmamalıdır ki, bu yürüyüşü tamamlamaya kararlıyız. Hiçbir tereddüdümüz yoktur. Çünkü biz tarafız. Yuvarlak bir masa etrafında toplanarak aylardır değil Cumhurbaşkanı adayı, ortak bir cümle paydasında dahi buluşamayan 6+1'lik muhterisler gibi taraftar değiliz! Evet biz tarafız. Haklarımızı yok sayan, haklarımızı gasp etmek için fırsat kollayan küresel oyun kuruculara ve onların figüranlarına karşı milli duruştan yana tarafız. Evet biz tarafız. 'Önce ülkem ve milletim' diyemeyenlere karşı, kendi siyasi hırslarını her şeyden önce tutanlara karşı ilkeli siyasetin kutbundan yana tarafız. Biz tarafız; siyasi görüşü ne olursa olsun, yöresi, kökeni, anasının dili ne olursa olsun, her birini başımızın tacı yaptığımız, Türk milletine mensup insanlarımızdan yana tarafız. Televizyon ekranlarında, sokak aralarında, emanet edilen makamlarında, parti çıkarları ve şahsi ikballeri için birbirlerine laf yetiştirerek fitne ateşine odun taşıyanlara, Türk milletinin geleceğinden çalanlara karşı Türk milletinin geleceğinden yana tarafız. O yüzden inanarak söylüyoruz. Önümüzdeki yüzyıl Türk'ün asrı olacak, bu yüzyılın destanının ilk sözünü ise Vanlı ve Tuşbalı hemşehrilerimizle birlikte Milliyetçi Hareket Partisi ve liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin mimarı olduğu Cumhur İttifakı tarafından yazılacaktır” ifadelerini kullandı.